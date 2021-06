Avatar festeggia il World Oceans Day con un nuovo concept art dal sequel del film

Un nuovo, spettacolare concept art ci mostra le bellezze marine che avremo occasione di vedere in Avatar 2, la prossima maestosa pellicola targata James Cameron.

Tra i titoli più attesi dei prossimi anni non può non esserci Avatar 2, il primo sequel dei numerosi già programmati da James Cameron per il kolossal che ha conquistato il titolo di film dal più grande incasso al botteghino della storia (recentemente riconquistato dopo il sorpasso di Avengers: Endgame).

E quale occasione migliore del World Oceans Day per condividere un nuovo, incredibile concept art del film? Nel post in calce alla notizia, pubblicato dall'account Instagram ufficiale della pellicola, potete infatti trovare un meraviglioso scatto dei dei fondali marini che vedremo sul grande schermo a partire dal 16 dicembre 2022.

Come ormai non c'è che da aspettarsi, la saga di Avatar promette spettacolo puro a livello visivo, e non sono mancati finora accattivanti immagini promozionali che hanno contribuito ad aumentare l'hype per il nuovo film, che ricordiamo vedrà nel cast, oltre a Zoe Saldana Sigourney Weaver e Sam Worthington, anche Michelle Yeoh, Stephen Yang, Vin Diesel, Kate Winslet, Oona Chaplin, Giovanni Ribisi, Edie Falco e Jemaine Clement.

E voi, quanto attendete Avatar 2 e i successivi sequel? Fateci sapere nei commenti.