Avatar, i fan lodano Zoe Saldana dopo la nuova uscita in Cina: 'È la vera vincitrice'

Vi ricordiamo per dovere di cronaca che gli eccezionali incassi di Avatar sono spalmati in oltre 10 anni dall'uscita del film mentre, gli stratosferici risultati di Avengers: Endgame sono stati raggiunti in circa 3 mesi. Tra l'altro va sottolineato che con l'acquisizione degli asset della 21st Century Fox, la Disney possiede otto dei dieci film che hanno incassato di più nella storia tra cui annoveriamo anche Titanic, Star Wars: Il risveglio della Forza, Avengers: Infinity War, Il re leone, The Avengers e Frozen II - Il segreto di Arendelle.

A pensarlo sono infatti i fan via Twitter, che hanno sottolineando via social con commenti e immagini la presenza dell'attrice in entrambe le epopee , una fantascientifica e l'altra supereroistica, rispettivamente prima e seconda nei maggiori incassi mondiali della storia. Il film di James Cameron è infatti arrivato a guadagnare $2,798,579,794, superando così i $2,797,501,328 dell'epopea del Marvel Cinematic Universe. Per tale ragione i Marvel Studios hanno deciso di congratularsi con il regista canadese, Jon Landau e "tutta la Nazione Na’vi per aver riconquistato la corona del box-office!", aggiungendo un ironico: "Vi amiamo 3000", citando chiaramente l'Iron Man di Robert Downey Jr.

