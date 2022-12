Avatar, alcuni fan andati in depressione dopo il primo film: esiste un gruppo di sostegno!

L'arrivo di Avatar nelle sale di tutto il mondo nel 2009 ha avuto un effetto dirompente sugli spettatori. Mai si era visto qualcosa di anche lontanamente simile o paragonabile e il risultato si è tradotto in modo alquanto insolito su alcuni spettatori. Dato che negli anni successivi non è uscito niente di simile, alcuni sono caduti in depressione.

Ne parla un articolo del Guardian che riassume e analizza meglio questa strana vicenda. Tutto è iniziato dopo l'uscita del primo Avatar nel 2009: le persone hanno iniziato a scrivere su un sito di fan, Avatar Forums, che si sentivano depresse e insoddisfatte della loro vita dopo aver visto il film di James Cameron, che racconta il tentativo dell'umanità di colonizzare un pianeta incontaminato chiamato Pandora, dove vivono i Na'vi, una razza umanoide blu. Secondo loro, l'umanità non era al passo con il mondo naturale, soprattutto se paragonata ai Na'vi, spirituali e amanti dell'ambiente.

"Da quando sono andato a vedere Avatar sono depresso. Guardare il meraviglioso mondo di Pandora e tutti i Na'vi mi ha fatto venire voglia di essere uno di loro", ha scritto uno dei fan del film di Cameron. "Ho persino contemplato il suicidio pensando che se lo avessi fatto sarei rinato in un mondo simile a Pandora in cui tutto sarebbe stato uguale a quello di Avatar". Un altro ha chiesto: "Ci sono altre persone là fuori che pensano che l'umanità stia colando a picco?".

Il thread ha totalizzato più di 1.000 messaggi da persone di tutto il mondo che provano sentimenti simili; è diventato così popolare che è stato creato un secondo thread per espandere il discorso, e la discussione si è estesa ad altri siti di fan. Nel 2010 è stata ripresa dai media e infine etichettata come sindrome depressiva post-Avatar (PADS).

La cosa più importante da sottolineare è che le sensazioni provate da queste persone sono molto reali e spesso molto preoccupanti per loro. Tuttavia, il PADS non è una patologia riconosciuta dal punto di vista medico, né sembra esserci dietro una campagna marketing. È un fenomeno osservabile.

Sembra che Avatar susciti sentimenti simili tra persone diverse, ma i sentimenti che provoca - il dolore per la sensazione di essere disconnessi dalla natura, le preoccupazioni per il futuro del nostro pianeta e l'insoddisfazione per la vita moderna - sono tutti sentimenti normalissimi, visto come abbiamo costruito il nostro mondo e le nostre società. È da notare che molti dei primi utenti su quei forum erano giovani ragazzi, che scrivevano anche di sentirsi soli a scuola o di non essere sostenuti a casa.

C'è una cura? Beh, la cosa principale da fare sarebbe quella di tornare in contatto con il nostro ambiente e la natura che ci circonda ed entrare in azione in prima persona per difenderla. Speriamo che la visione di Avatar - La via dell'acqua non alimenti ulteriormente questa condizione mentale.

Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Avatar La Via dell'Acqua; il film di James Cameron ha già battuto un record di Avengers Endgame.