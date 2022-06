Avatar, il fallimentare provino di Chris Pratt: 'Bevevo tanto, non mi prendevo cura di me'

Come spesso accade in quel di Hollywood, anche per Chris Pratt la scalata al successo è stata tutt'altro che semplice: il Peter Quill di Guardiani della Galassia ha dovuto far fronte ad un bel po' di fallimenti prima di farsi finalmente notare, tra cui va senza dubbio ricordato un disastroso provino per Avatar.

Lo stesso Pratt ha infatti ricordato di aver tentato un'audizione per il ruolo da protagonista nel film ingenuamente rifiutato da Matt Damon: "Ero davvero demoralizzato, arrivai a mettere in discussione il mio potenziale e a chiedermi a cosa potessi davvero puntare come attore. Ricordo questo ruolo che era stato scritto tipo: 'Lui entra...', penso fosse per Avatar, ricordo che la descrizione diceva semplicemente: 'Lui entra ed ha quel quid'" comincia il racconto dell'attore.

Pratt prosegue: "Io ero un po' sovrappeso, non mi stavo prendendo cura di me dal punto di vista fisico, ero in una relazione in cui bevevamo un sacco. Entrai e cominciai immediatamente a sudare, c'era quest'assistente al casting. Mi guardo, avviò la registrazione e continuò a fare le sue cose mentre io leggevo davanti a lei e agli altri assistenti. Mi accorsi che non c'era davvero nulla che li stesse colpendo della mia prova".

Il nostro Chris, fortunatamente, ha avuto modo di rifarsi con gli interessi qualche anno dopo: vi sarebbe piaciuto vederlo in Avatar? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale scena di Avatar James Cameron si rifiutò di tagliare.