Avatar, che fine ha fatto l'experience di Pandora di Disneyland? Tutto quello che sappiamo

Che fine ha fatto l'experience di Pandora di Avatar per Disneyland? Dopo il disastro di Willy Wonka diventato virale nei giorni scorsi forse non è il momento più adatto per parlare di parchi a tema e 'experience' ispirate ai successi di Hollywood, ma proviamo a fare chiarezza.

L'anno scorso, il ceo della Disney Bob Iger aveva rivelato i piani per una "esperienza" Avatar in arrivo al Disneyland Resort. Successivamente, è stato confermato che questa attrazione, qualunque essa sia, era stata prevista anche per Disney California Adventure, eppure i dettagli rimasero molto vaghi anche al momento di questo secondo annuncio. Ora però finalmente qualcosa, forse, inizia a muoversi.

Durante un'intervista alla Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, Bob Iger ha detto, dopo aver fatto riferimento a Pandora: The World of Avatar, che si trova al Disney's Animal Kingdom, che un'altra "Land" di Avatar sarebbe arrivata al Disneyland Resort. Indagando sulla cosa, CinemaBlend ha contattato Disneyland Resort per un chiarimento ai commenti di Iger, ma a questo punto la cosa si è complicata ulteriormente perché gli addetti stampa hanno parlato nuovamente di 'esperienza', e non più di 'land' come invece ha fatto Iger nelle scorse ore.

Insomma, il mistero non fa che infittirsi: l'attrazione di Avatar sembra ancora prevista, ma nessuno in casa Disney sembra ancora pronto ad offrire dettagli in merito.

