Avatar e Don't worry darling svegliano il box office, ma il film di Olivia Wilde fatica

Il botteghino statunitense si è finalmente risvegliato dopo settimane di sonno poco riposante, e dai primi dati appena emersi pare che sarà guidato da una nuova uscita e una nuova ri-uscita 'vecchia' di tredici anni: parliamo ovviamente di Don't Worry Darling e di Avatar di James Cameron.

Al primo posto dovrebbe atterrare Don't Worry Darling, che però nonostante l'enorme pubblicità ottenuta dalle tumultuose storie di gossip su Olivia Wilde e Florence Pugh arrivate dal dietro le quinte faticherà a superare in un colpo solo il seppur modesto budget di produzioni di 35 milioni di dollari: le prime stime infatti parlano di un esordio da 21 milioni di dollari da 4.113 sale negli USA, con 9,4 milioni di dollari dal giorno di apertura di venerdì e dalle anteprime di giovedì.

Il blockbuster di James Cameron, invece, in proporzione - essendo una nuova re-release per un titolo di oltre dieci anni fa - parte meglio, con un esordio da 9-11 milioni di dollari per l'intero week-end un totale stimato di 17-18 milioni per l'intera programmazione (che durerà due settimane negli USA). In Italia invece le posizioni si invertono, con Avatar al primo posto e Don't worry darling al secondo: i due film hanno esordito entrambi nell'ultimo giorno di Cinema in Festa, col prezzo del biglietto a 3,50 euro, col risultato di Avatar in testa con 601mila euro e Don't worry darling che segue a 426mila euro.

Ricordiamo che, negli Stati Uniti, Avatar è il quarto maggior incasso di sempre con 760 milioni di dollari, dietro a Star Wars: Il risveglio della Forza (936 milioni), Avengers: Endgame (858 milioni) e Spider-Man: No Way Home (814 milioni di dollari). A livello globale, invece, il film di James Cameron è tornato ad essere il miglior incasso della storia con 2,8 miliardi di dollari dopo aver ri-superato Avengers: Endgame nel 2021.

Il sequel, Avatar: La via dell'acqua, uscirà il 14 dicembre.