Avatar, Disney svela un nuovo concept art per Disneyland: è da mozzare il fiato

In attesa di novità su Avatar 3 di James Cameron, che uscirà al cinema il 18 dicembre 2025, Disney Experiences ha celebrato il nuovo parco a tema dedicato al franchise di Avatar, che sarebbe in attesa dell'approvazione di DisneylandForward.

La Disney ha rivelato il primo concept art del parco a tema di Avatar (che potete ammirare nel post in calce all'articolo) durante la riunione degli azionisti tenutasi in queste ore, celebrando quello che chiamano un pezzo di "arte ispiratrice" che rappresenterebbe "solo solo l'inizio" delle immense potenzialità del parco tematico. L'immagine, successivamente pubblicata anche sul Blog dei Parchi Disney, mostra un lago all'aperto con ospiti in piedi sulla riva, costellato di barche e una grande cascata, con creature immaginarie di Pandora che circondano gli umani in una scena emblematica del mondo ideato dallo scrittore-regista James Cameron.

"Siamo entusiasti di svelare un’opera d’arte così stimolante sviluppata per una potenziale nuova esperienza Avatar al Disneyland Resort”, ha scritto Josh D’Amaro, presidente di Disney Experiences. “Siamo entusiasti delle storie che i nostri ospiti potrebbero vivere nel parco a tema originale di Walt dopo l’approvazione di DisneylandForward, inclusa la possibilità di vivere avventure targata Avatar completamente nuove che permetteranno di far visita a Pandora."

La scorsa settimana, la Commissione per la pianificazione urbana di Anaheim ha votato a favore dell'invio del piano DisneylandForward della Disney al Consiglio comunale. La proposta, che vedrebbe la Disney investire 60 miliardi di dollari nell’espansione dei parchi a tema a livello globale, trasformerebbe il parco con estese espansioni. "Avatar è l'ultimo esempio di come stiamo cercando di creare modi nuovi e innovativi per dare vita alle nostre potenti storie", ha scritto D'Amaro. “Negli ultimi dieci anni, abbiamo offerto esperienze enormi e coinvolgenti nelle nostre destinazioni in tutto il mondo, inclusi nuovi territori e attrazioni basate su Star Wars, Avengers, Pixar e altro ancora”. D’Amaro ha anche osservato che “tutto questo è solo l’inizio: ci sono così tante storie nella nostra biblioteca ancora da esplorare”.

Per altri contenuti ecco tutto quello che sappiamo su Avatar 3.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su