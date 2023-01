Avatar: cosa svelano i titoli leak dei sequel de La via dell'acqua sul futuro della saga?

I titoli dei prossimi episodi della saga di Avatar sono stati svelati da un leak del 2018 condiviso da uno scoop della BBC, e se letti alla luce degli eventi di Avatar: La via dell'acqua potrebbero svelare qualche informazione inedita sulla direzione del franchise di James Cameron.

Chiarito che i titoli leak dei sequel di Avatar potrebbero essere stati modificati nel frattempo, come suggerito anche dal produttore Jon Landau, è interessante cercare indizi sul futuro della saga di James Cameron a partire da essi: del resto lo scoop della BBC si è dimostrato affidabile, dato che il titolo di Avatar: La via dell'acqua figurava nell'elenco ottenuto dall'outlet.

Dunque, tenendo a mente che Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 potrebbero arrivare nei cinema con dei titoli diversi rispetto a quelli che conosciamo oggi, le trame che quegli stessi titoli sembravano anticipare sono un po' più chiari dopo aver visto La via dell'acqua: per esempio, il secondo film menzionato in quel famoso documento -- Avatar: The Seed Bearer -- suggerisce una storia che implica una missione incentrata sul portare un seme (o, per metafora, la vita), in un luogo arido, privo di vegetazione, come un clan di Na'vi della sabbia ... e, guarda caso, James Cameron ha confermato Na Vi del fuoco per Avatar 3, con il Clan della Cenere.

Allo stesso modo, il titolo per il quarto film -- Avatar: The Tulkun Rider -- non aveva alcun senso fino a poco tempo fa, eppure dopo La via dell'acqua una lampadina si è accesa: il 'cavaliere di Tulkun' dovrebbe essere Lo'ak, il secondogenito di Jake e Neytiri, che in Avatar 2 stringe un legame proprio con un Tulkun. Infine, il quinto e ultimo film è o era apparentemente intitolato Avatar: The Quest for Eywa, e qui la posta in gioco sembra più grande che mai: Eywa è la divinità dei Na'vi, alla quale sono connesse tutte le creature di Pandora e in particolare Kiri, la figlia di Jake e Neytiri nata dall'Avatar di Grace, introdotta ne La via dell'acqua. Lo stesso Landau ha anticipato che Avatar 5 porterà i protagonisti sulla Terra, dunque è lecito aspettarsi una grande evoluzione nell'arco dei prossimi sequel.

Continuate a seguirci per tutte le curiosità, le novità e gli approfondimenti sulla saga di Avatar.