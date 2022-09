Avatar, conoscete il vero finale segreto del primo film? Anticipava i sequel già nel 2009

In attesa di poter vedere il nuovo trailer di Avatar La via dell acqua, che ha debuttato in esclusiva al d23, il primo Avatar di James Cameron torna al cinema in tutto il mondo questa settimana.

Sembra passata una vita dall'uscita del capitolo originale, arrivato nel lontano 2009, ma James Cameron ha sempre avuto in mente di realizzare nuovi film ambientati nell'universo fantascientifico di sua creazione: lo conferma, ad esempio, il vero finale segreto di Avatar, che già all'epoca metteva in conto l'uscita di un sequel.

Non tutti sanno, infatti, che nonostante le due oltre ore e quaranta di durata, il primo Avatar nasconde nella sua sceneggiatura tantissime scene scritte da James Cameron che non sono mai state inserite nel film. Oggi tutti conoscono la scena finale del film, con Jake che si risveglia nel suo nuovo corpo Na'vi al termine della cerimonia, ma in realtà l'autore aveva deciso di chiudere la storia con un epilogo ambientato qualche tempo dopo: nell'ultima scena presente nella sceneggiatura di Avatar, infatti, si legge che Jake e Neytiri si trovano nel villaggio dei Na'vi, circondati da numerose donne della tribù incinte. La sequenza termina con Jake che poggia delicatamente una mano sul ventre della compagnia, lasciando intendere che anche Neytiri sia in dolce attesa.

Avatar è una epopea dello sguardo e in fin dei conti è nella sua natura che finisca su un primissimo piano di due occhi che si aprono, ma l'epilogo scritto da James Cameron sarebbe stato apprezzato dai fan più romantici, che sarebbero usciti dalla sala con la promessa di rivedere Jake e Neytiri, o almeno di sapere che la loro storia d'amore sarebbe continuata. Non a caso, in Avatar: La via dell'acqua Jake e Neytiri avranno già una famiglia, con la storia che sarà ambientata circa dieci anni dopo gli eventi del primo film.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre, distribuito dalla Disney. Da domani 22 settembre, invece, il primo Avatar tornerà in sala con una nuova versione in 4K.