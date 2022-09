Avatar: come era stata girata QUELLA scena in motion capture? Scopritelo nel video BTS!

Mentre il primo Avatar torna in sala, anche il sequel si prepara alla sua uscita, prevista per questo Dicembre. Nell'attesa un membro della troupe, Garrett Warren, ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra quanto sia ridicolo girare una scena in motion capture, ma quanto ne valga la pena per il risultato finale.

Nel film Warren era il coordinatore degli stunt, e tra i compiti di questi ultimi c'era non solo quello di manovrare i vari burattini delle creature presenti nella pellicola, ma anche di emetterne i suoni. Nel video, infatti, vediamo il professionista mentre manovra quello che sembra essere lo scheletro di Ikran, supposizione confermata poi dal risultato dopo il lavoro in post che Warren ha pubblicato sotto alla clip dal set.

Questo dietro le quinte è sicuramente interessante non solo per i fan, ma anche per gli appassionati di motion capture, un'arte bellissima ma per la quale si deve essere disposti a sembrare un po' ridicoli. Sam Worthington, Zoe Saldaña e gli altri attori Na'vi, come possiamo vedere, nelle loro scene recitavano come avrebbero fatto in qualsiasi altra produzione, anche se in tute mo-cap e con l'attrezzatura attaccata che registrava le loro espressioni facciali. Invece nel frattempo Garrett Warren e pochi altri uomini operavano il "rubber pollo" in gruppo, operando difficili cambiamenti di posizione per portare a casa la caotica scena che bisognava girare. Ad un certo punto Warren ha emesso l'urlo di Ikran che ha descritto come "un incrocio tra un cavallo e uno pterodattilo". In ogni caso il team stunt ha amato quella scena, seppur difficile, definendo quello il "miglior momento della giornata".

Cosa aspettate? Andate in fondo all'articolo a guardare il video! Intanto ecco la nostra recensione di Avatar, in attesa di vedere il prossimo capitolo.