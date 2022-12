Me contro Te, Avatar chi? Il trailer di Missione Giungla svela il nuovo re del box office

É stato presentato dai Me contro Te sul loro canale ufficiale di YouTube il nuovo trailer di Me contro Te - Missione Giungla, quarto film della saga che sarà al cinema dal 19 gennaio 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Nel filmato, disponibile in calce all'articolo, si delinea il contesto della nuova avventura di Luì e Sofi: dopo le peripezie nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi ma una nuova minaccia incombe sulla Terra, quando si scopre che una fonte magica nascosta tra la giungla è la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare il pianeta in un deserto spoglio e senza vita (se volete, potete anche recuperare il primo trailer di Me contro Te Missione Giungla).

Inoltre, sono state annunciate anche una serie di anteprime e proiezioni speciali per il film che avranno luogo in tutta Italia e durante le quali Luì e Sofì (Me Contro Te) incontreranno i loro fan. E’ anche possibile partecipare ad uno speciale concorso dedicato al film, in palio un fantastico premio e un imperdibile Meet & Greet con Luì e Sofì. Qui sotto le date in questione:

Sabato 14 gennaio 2023 (anteprime)

MILANO Ore 10.00 - UCI BICOCCA

NAPOLI Ore 16.30 – THE SPACE MED

Domenica 15 gennaio 2023 (anteprime)

ROMA Ore 10.30 – THE SPACE PARCO DE MEDICI,

ROMA Ore 17.30 – CINEMA ADRIANO

Sabato 21 gennaio 2023

BRESCIA Ore 10.30 – MULTISALA OZ

BOLOGNA Ore 16.30 – POP UP CINEMA MEDICA

Domenica 22 gennaio 2023

MILANO Ore 10.30 – ANTEO CITYLIFE

AZZANO S. PAOLO (BERGAMO) Ore 15.00 - UCI ORIO AL SERIO

Dopo lo straordinario successo dei primi tre lungometraggi, abbiamo trovato il nuovo re del box office che potrà permettersi di sfidare i risultati di Avatar La via dell acqua? Staremo a vedere.