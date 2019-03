Avatar: Brendan Cowell di Game of Thrones si aggiunge al cast dei sequel

Come riportato per primo da Deadline, Brendon Cowell si è unito al già immenso cast dei sequel di Avatar, il primo dei quali approderà nelle sale di tutto il mondo per il Natale del 2020.

Cowell interpreterà un personaggio chiamato Mick Scoresby, un capitano di un settore privato di un vascello di caccia subacqueo giunto sul pianeta Pandora. Il suo calendario prevede l'inizio delle sue riprese per i vari sequel di James Cameron per il prossimo maggio in Nuova Zelanda.

Cowell, per chi non lo sapesse, era un personaggio ricorrente della settima stagione della serie Game of Thrones, nel ruolo di Harrag. Di recente ha ottenuto il ruolo principale nella serie Press, di Mike Bartlett per BBC 1. E' apparso anche nel thriller Noise e nella pellicola di guerra Beneath Fill 60.

I dettagli sulla trama del primo sequel di Avatar rimangono ancora top-secret e finora non è stato mostrato nessun tipo di trailer o materiale video promozionale, sebbene all'inizio di questo mese sia stato mostrato un breve footage di Avatar 2 alla riunione degli azionisti Disney, la quale nel frattempo ha acquisito la 20th Century Fox divenendo detentrice dei diritti delle future pellicole del franchise di Cameron.

Avatar 2 uscirà nelle sale statunitensi e probabilmente di tutto il mondo il 18 dicembre 2020; gli altri sequel erano stati programmati per lo stesso mese del 2021, 2024 e 2025, ma a causa dei conflitti interni con il franchise di Star Wars, della stessa Disney, subiranno quasi certamente dei rinvii.