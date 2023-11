Avatar e Avatar: La via dell'acqua, annunciate 2 nuove spettacolari collector's edition 4K

Dopo il trailer della nuova versione 4K di The Abyss, 20th Century Studios, Disney e James Cameron hanno stupito i fan con l'annuncio di ben 2 nuove spettacolari collector's edition 4K di Avatar e Avatar: La via dell'acqua.

Entrambe in uscita dal 19 dicembre prossimo per il mercato USA (in attesa di capire se verranno realizzate anche delle edizioni per altri mercati, Italia inclusa), le due nuove edizioni di Avatar eAvatar: La via dell'acqua usciranno in due cofanetto steelbook con cover inedite e tantissime contenti speciali mai visti prima: l'edizione collector's edition 4K di Avatar del 2009 includerà tutte e tre le diverse versioni del montaggio del film originale, quella cinematografica uscita nelle sale, quella con il montaggio edizione speciale e la extended cut collector's edition, oltre a nuovi dietro le quinte sui segreti della realizzazione condotti dal produttore Jon Landau, mentre l'edizione collector's edition 4K di Avatar: La via dell'acqua includerà, oltre ad una valanga di nuovi contenuti speciali mai visti prima, anche ben dieci scene inedite tagliate dal film arrivato nelle sale:

Date Night (Extended Cut)

Crashed Samson Tiltrotor (Extended Cut)

Goodbye Mo'at

Neytiri Rides an Ilu

Spider Mocks the Recoms

Neytiri Spearfishes

Learning Montage

Ardmore and Quaritch Discuss Jake (Extended Cut)

Ta'unui Village (Extended Cut)

The Tulkun Hunt (Extended Cut)

Scoresby and Garvin Rescued

Parents from Hell and Standoff (Extended Cut)

Per altri contenuti vi ricordiamo che tra qualche settimana uscirà anche in Italia il bluray 4K di Titanic nella nuova edizione per il 25esimo anniversario.