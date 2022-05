Avatar: La Via dell'Acqua, Zoe Saldana: 'L'attesa è finita'

Dopo la diffusione in esclusiva per la stampa del primo trailer di Avatar: La Via dell'Acqua, condiviso per la prima volta durante il CinemaCon, Zoe Saldana ha commentato l'imminente arrivo del film dopo tutti questi anni d'attesa.

La star di Avatar e Guardiani della Galassia Zoe Saldana è stata certamente impegnata in questi ultimi anni, e tra i tanti progetti a cui ha lavorato c'è ovviamente anche l'attesissimo sequel dello spettacolare film di James Cameron.

Tuttavia, causa pandemia e questioni tecniche, è passato davvero tantissimo tempo da quando il primo film arrivò nelle sale, portando le due pellicole a 13 anni di distanza l'una dall'altra. Un'attesa certamente lunga per un secondo capitolo di un'avventura cinematografica.

"È elettrizzante, esasperante. Ti riempie anche d'umiltà, sapete..." ha commentato Zoe Saldana, anche se ora "l'attesa è finalmente terminata. E possiamo finalmente condividere qualcosa a cui teniamo così tanto con così tante persone che conosciamo e amiamo".

Avatar: La Via dell'Acqua sarà un film meraviglioso secondo Sam Worthington, e varrà sicuramente una simile attesa.

Noi, però, per scoprirlo dovremo attendere dicembre 2022, mentre per i successivi sequel si parla di due anni di distanza l'uno dall'altro (quindi rispettivamente 2024, 2026 e 2028 per il terzo, il quarto e il quinto capitolo della saga).