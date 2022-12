Avatar: La via dell'acqua, il primo weekend è incredibile: si punta al mezzo miliardo?

Già dall'inizio sembrava che Avatar 2 avesse una partenza solida al box office, anche se l'obiettivo è a lungo termine. Giorno dopo giorno arrivano continue notizie sullo status del box office internazionale (e non), ma quella del fine-weekend mostra dei numeri veramente alti.

Parliamo della cifra di: 434.5 milioni secondo i dati globali. L'aspetto più curioso è che gran parte di tale cifra (300.5 milioni) è stata ottenuta grazie al box office internazionale.

Nonostante un calo del 15% dal venerdì al sabato di Avatar 2, pare che nel complesso il weekend sia andato benone, e cresce ancora maggiormente la convinzione che gli obiettivi a lungo termine prefissati saranno raggiunti se si continua così.

Ad ogni modo, in Italia Avatar 2 ha fatto meglio di Spiderman: No Way Home nel suo primo sabato di programmazione. Un vero e proprio sorpasso. Infatti Avatar: Le Vie dell'acqua ha raggiunto e superato i 7 milioni solamente in Italia!

Sarà stata la nostalgia del primo film, gli effetti sorprendenti del sequel o altri fattori a provocare tale successo? Chi può dirlo, se non i numeri, che sono decisamente parlanti. Ad ogni modo manca ancora la serata di questa sera per darci il bilancio definitivo, anche se ormai il mondo si aspetta il raggiungimento del mezzo milione.

Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti sul box office di Avatar: Le Vie dell'Acqua. Nel frattempo, fateci sapere cosa pensate dei numeri raggiunti finora!