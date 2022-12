Avatar: La via dell'acqua, Venezia diventa Pandora nel nuovo spettacolare video

Dopo la trovata pubblicitaria delle Cascate del Niagara per il trailer di Avatar La via dell acqua, la nuova iniziativa promozionale per l'attesissimo blockbuster scritto e diretto da James Cameron ha coinvolto da vicino l'Italia, in particolare la città di Venezia.

In occasione della 45esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi, a cominciare ovviamente da Avatar: La Via dell’Acqua, l’attesissimo sequel del film di James Cameron vincitore di tre Academy Award Avatar, che arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane.

Per celebrare l’uscita del film in Italia, l’acqua dei canali del centro di Venezia si è illuminata di blu, creando un riverbero sulle facciate di palazzi e sui ponti a ricordare la bioluminescenza tipica di Pandora. L’illuminazione è avvenuta con installazioni di luce diffuse in tutta la città, con oltre 500 punti luce che hanno coinvolto tre diversi sestieri: Cannaregio, Dorsoduro e Castello. Potete ammirare il video nel player in basso. Uno spettacolare video mapping ha inoltre celebrato il mondo sottomarino e i personaggi di Avatar: La Via dell’Acqua con alcuni estratti del film in Campo de l’Abazia, sulla facciata della Scuola Vecchia di Santa Maria della Misericordia, edificio gotico eretto nel 1310 che ha ospitato artisti come Tintoretto, oggi sede dei laboratori della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia. Il finale del video svela, con una ripresa aerea, che l’illuminazione dei canali forma una “A” di acqua blu nel centro della città, come quella del logo titolo del film. Venezia è stata scelta in quanto la “Via dell’Acqua” italiana e per la grande vicinanza con i messaggi del film di sostenibilità ambientale e sensibilizzazione al rispetto della natura e dell’ambiente marino: la città è infatti candidata a capitale mondiale della sostenibilità, col centro di Venezia che rappresenta un luogo simbolo del fragile equilibrio nella convivenza tra uomo e ambiente.

Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia il 14 dicembre.