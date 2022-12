Avatar: La via dell'acqua, uomo muore durante la visione: aritmia causata da eccitazione

Un uomo in India è morto per un attacco di cuore mentre guardava il nuovo film di James Cameron Avatar La via dell acqua, con i medici che attribuiscono la causa della morte proprio al nuovo blockbuster fantascientifico, almeno in parte.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Kakinada, nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh, dove un uomo identificato come Lakshmireddy Srinu è crollato all'interno di un cinema. Secondo i resoconti dei media locali, Srinu si trovava in sala con suo fratello minore quando ha perso i sensi durante la proiezione del film ed è stato dichiarato morto dai medici dopo l'arrivo all'ospedale governativo di Peddapuram. Lascia una figlia e un figlio.

"Ciò potrebbe essere dovuto a una rottura nelle coronarie o all'attivazione di un'aritmia dovuta all'eccitazione", ha dichiarato il dottor Pradeep Kumar D. “Questi tipi di morte possono accadere durante situazioni emotive o emozionanti particolarmente stressanti, anche se è improbabile che il film da solo abbia causato la morte, si parte comunque da una situazione pregressa", ha aggiunto. Questa non è la prima volta che una persona muore mentre guarda un film Avatar. Nel 2010, ai tempi del primo capitolo della saga, un uomo di 42 anni a Taiwan è morto sempre per un attacco di cuore mentre guardava il film al cinema: la vittima all'epoca aveva una storia di ipertensione e "l'eccesso di eccitazione causato dalla visione del film" ha innescato i suoi sintomi preesistenti.

