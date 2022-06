Avatar La via dell'acqua, ecco a voi il Tulkun: il più grande essere vivente di Pandora

In un'intervista con Empire Magazine Jon Landau, storico co-produttore di James Cameron, ha fornito diversi retroscena sul prossimo film della saga presentando alcune delle nuove creature di Pandora introdotte nel primo trailer di Avatar La via dell acqua.

Ad esempio, l'enorme creatura simile ad una balena è chiamata Tulkun, ed è l'essere vivente più grande che esiste su Pandora: "L'idea era quella di avere una creatura che eguagliasse la scala di Pandora. Un tulkun è lungo circa 90, 100 metri: è una specie senziente e sono animali molto, molto intelligenti: in fatto di intelligenza sono l'equivalente dei Na'vi, nel loro habitat".

La creatura marina, piccola e veloce sulla quale viaggia Jake Sully verso la fine del teaser, invece, è chiamata skimwing ed è stata descritta da Landau "come un gigantesco pesce volante, che però invece di superare la superficie dell'acqua tiene la coda immersa, perché la sua come propulsore". Il produttore ha aggiunto anche che gli skimwing sono i destrieri preferiti della tribù dell'acqua Metkayina: "Li usano come cavalcature militari quando entrano in combattimento, poiché possono superare le 60 miglia all'ora senza stancarsi mai".

L'ultimo di questi stupefacenti acquatici, l'ilu, era già presente all'attrazione "Pandora - The World Of Avatar" di Disney World. Landau lo ha descritto semplicemente come "l'equivalente acquatico del destriero equino visto nel primo film, e molto più amichevole di uno skimwing".

Vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia dal 14 dicembre prossimo. In attesa, a settembre tornerà al cinema il primo Avatar, uscito originariamente nel 2009.