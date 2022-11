Avatar: La via dell'acqua: il nuovo trailer ufficiale è qui e vi lascerà a bocca aperta

Come promesso qualche giorno fa, il nuovo trailer ufficiale di Avatar La via dell acqua è stato trasmesso in esclusiva durante la famosa trasmissione Good Morning America, e pochi istanti fa ha trovato la sua via online: potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo.

A ben tredici anni di distanza dal primo Avatar di James Cameron, gli spettatori di tutto il mondo potranno tornare sulla magica luna Pandora per una nuova avventura ancora una volta scritta, prodotta e diretta dall'acclamato autore di Aliens, Terminator e Titanic. Il sequel, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 14 dicembre prossimo, riporterà sul grande schermo i membri del cast del capitolo originale Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) e Stephen Lang (Colonnello Miles Quaritch), insieme a nuovi protagonisti come Jamie Flatters (Neteyam), Jack Champion (Spider), Bailey Bass (Tsireya) e Trinity Jo-Li Bliss (Tuk), oltre all'esordio nel mondo di Avatar di Kate Winslet, che torna in un film firmato James Cameron venticinque anni dopo l'uscita di Titanic.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully, del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Avatar 3 è già stato completato, con Disney e Cameron che hanno prenotato le date di uscita per i restanti capitoli della saga: sebbene per il momento i titoli dei sequel di Avatar rimangano un mistero, dopo Avatar: La via dell'acqua gli appuntamenti sono stati fissati rispettivamente per il 20 dicembre 2024, per il 18 dicembre 2026 e infine per il 22 dicembre 2028, con l'uscita dell'ultimo episodio Avatar 5.

Quali sono le vostre aspettative per questo primo sequel? Riuscirà Avatar 2 a superare Top Gun Maverick per diventare il miglior incasso dell'anno? Continuate a seguirci per tutte le novità.