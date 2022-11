Avatar: La via dell'acqua, il trailer ha finalmente spiegato il significato del titolo?

Il trailer ufficiale di Avatar La via dell acqua pubblicato da 20th Century Studios e Disney non ha solo presentato ai fan vecchi e nuovi il glorioso e spettacolare ritorno sulla luna Pandora, ma potrebbe anche aver finalmente svelato il significato del titolo del film di James Cameron.

Ad un certo punto del filmato - per la precisione al minuto 1:40 - si può distintamente sentire la voce di un personaggio Na'vi che spiega cos'è "La Via dell'Acqua": il nativo senza volto nota che La Via dell'Acqua "connette tutte le cose" e ogni ciclo vitale, "prima della tua nascita e dopo la tua morte". Molti fan, nell'ascoltare queste parole, adesso sono convinti che il titolo Avatar: La Via dell'Acqua sia un riferimento allo stile di vita adottato dalla tribù di Na'vi Metkayina, un nuovo clan che verrà introdotto in questo episodio e che risiede sulle sponde degli oceani di Pandora.

Il filmato ha presentato anche gli attesi ritorni di Jake Sully e Neytiri (interpretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana) ma anche Lo'ak (Britain Dalton), figlio secondogenito di Jake e Neytiri, e Tsireya (Bailey Bass), un apneista della tribù dei Metkayina: il trailer implica anche che il giovane Lo'ak si innamorerà di Tsireya, nonostante appartengano a due tribù diverse.

Avatar: La via dell'acqua uscirà nei cinema italiani dal 14 dicembre prossimo: nel cast torneranno anche Sigourney Weaver in un nuovo ruolo e Stephen Lang. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.