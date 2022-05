Avatar La via dell'acqua, nel trailer c'è anche Kate Winslet e nessuno se n'è accorto?

Il trailer di Avatar La via dell acqua è al cinema e rimarrà un'esclusiva delle sale ancora per qualche giorno, ma nel frattempo alcuni spettatori pensano di aver individuato il personaggio di Kate Winslet.

Il trailer - per chi non l'avesse visto - è relativamente breve e ha solo un dialogo, ma per tutta la sua durata mostra le incredibili nuove ambientazioni di Pandora che saranno esplorate nel nuovo film della saga: buona parte del filmato esplora anche il regno subacqueo della luna dei Na'vi, e secondo alcuni la Na'vi che viene vista nuotare tra i coralli potrebbe essere Kate Winslet nel film. Al momento è impossibile stabilirlo, quindi rimanete sintonizzati: nei prossimi giorni il filmato dovrebbe debuttare online, magari proprio al termine della settimana di esclusiva delle sale cinematografiche, e a quel punto sarà più facile esaminarlo frame-by-frame nel tentativo di carpirne i segreti.

Intanto possiamo ricordarvi che, secondo diverse indiscrezioni, Kate Winslet dovrebbe interpretare un personaggio di nome Ronal, la Na'vi di una tribù subacquea denominata Metkayina. La Na'vi che si intravede nel trailer si adatta sicuramente alla descrizione del personaggio della star, e il suo viso femminile assomiglia abbastanza a quello di Kate Winslet da suggerire che possa effettivamente trattarsi di Ronal. Voi ci avevate fatto caso? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti ecco quale potrebbe essere la durata di Avatar La via dell acqua: il film uscirà in Italia a partire dal 14 dicembre prossimo.