Avatar: La via dell'acqua, la tragica morte del film analizzata da un terapista del lutto

In attesa di saperne di più su Avatar 3 di James Cameron, prossimo capitolo della saga in arrivo a dicembre 2025, torniamo indietro agli eventi di Avatar: La via dell'acqua per rivivere una delle scene più tragiche che il cinema blockbuster hollywoodiano ha sfornato negli ultimi anni.

Stiamo parlando ovviamente della morte di Neteyam, il figlio maggiore dei protagonisti Jake e Neytiri, che è stata protagonista di un recente episodio di Cinema Therapy, nel quale il terapista Jonathan Decker ha commentato la sequenza per analizzare in dettaglio la reazione dei genitori di fronte alla dipartita del figlio.

"I due personaggi sono entrambi in lutto. È una cosa dolorosa, e qui è super riconoscibile. Jake incolpa il figlio minore per la morte del maggiore. Chiaramente, una persona che non è emotivamente distrutta non dirette una cosa del genere: non è lucido, lo capiamo. Da notare comunque come il suo comportamento sia assolutamente fedele alla sua personalità anche in questo momento tragico: si comporta in modo compassionevole verso sua moglie e col pugno duro verso i figli, cosa che ha fatto per tutto il film. Nella vita impariamo, evolviamo, cresciamo e spesso facciamo del nostro meglio, quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno male, potremmo tornare ai nostri comportamenti passati. È fedele al personaggio ed è fedele a come sono le persone."

Per altre letture, ecco tutto quello che sappiamo ad oggi su Avatar 4.