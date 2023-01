Avatar: La via dell'acqua nella top10 dei migliori 'sesti' week-end di sempre negli USA

Avatar La via dell acqua ha superato i 2 miliardi al box office globale, e in attesa dell'aggiornamento definitivo su tutti gli incassi dei vari mercati internazionali, per capire a che punto esattamente è arrivato il film di James Cameron, diamo un'occhiata alle prime stime del sesto week-end USA.

Avatar 2 sta puntando ad un sesto fine settimana tra i 17 milioni e i 20 milioni in Nord-America, che rappresenterebbe il settimo miglior sesto week-end di sempre (un record che, neanche a dirlo, è detenuto dal primo Avatar, che ottenne 34,9 milioni nel suo sesto fine settimana domestico). Un anno fa, in questo periodo, in testa alla classifica c'era Spider-Man: No Way Home, che chiudeva il suo sesto fine settimana con un incasso di 14 milioni: il titolo 20th Century Studios/Disney/Lightstorm arriverà a 600 milioni domestici entro domenica, dopo un venerdì da 4,6 milioni.

Il gatto con gli stivali 2 nel suo quinto fine settimana guadagna la posizione numero due in classifica con altri 12,4 milioni, un -14% per un totale parziale di 127,3 milioni, mentre al terzo posto troviamo il fenomeno M3GAN, produzione Universal/Atomic Monster/Blumhouse che al suo terzo week-end punta a 9,1 milioni di dollari. Segue in classifica la prima novità della settimana, Missing di Nicholas D. Johnson-Will Merrick, distribuito da Sony: il film, un thriller che ha ottenuto l'82% su Rotten Tomatoes ma un B su CinemaScore, chiuderà il primo week-end con 8,5 milioni dopo un venerdì da 3,4 milioni.

Nel frattempo, in Italia Avatar 2 ha ceduto il primo posto a Me contro te negli incassi di giovedì 19, e la cosa di è ripetuta ieri venerdì 20 gennaio, quando il nuovo film di Lui e Sofi altri 273mila euro arrivando ad un totale 573mila euro: in attesa dei dati di oggi e dell'intero weekend, prima di chiudere, da segnalare anche che Avatar: La via dell'acqua ha superato i 41 milioni al nostro box office, con altri 141mila euro portati a casa venerdì.