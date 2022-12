Avatar: La via dell'acqua, anche The Weeknd nella colonna sonora: ecco il primo brano!

Come si ricorderà anche dal primo Avatar, anche il sequel in arrivo ha affiancato alla colonna sonora orchestrale un brano cantato. Lo rivela a sorpresa il produttore Jon Landau, ma lo shock più grande è che l'autore è nientemeno che The Weeknd. Qui potete sentire addirittura un primo estratto dal brano!

James Cameron e Jon Landau hanno messo su davvero un bel quadretto per la nuova saga di Avatar. Sarebbe un peccato vederla interrompersi già solo al primo sequel, in arrivo dal 14 dicembre nelle sale italiane. Se questo vi suona nuovo, è perché solo di recente Cameron ha paventato un unico scenario (pur molto improbabile) in grado di stroncare la saga sul nascere e bloccare persino Avatar 3. Ovviamente, come detto, è uno scenario praticamente impossibile e anzi, adesso, Cameron ha persino fatto un passo indietro sulla questione streaming e si è detto positivo a uno show di Avatar.

In questo bel quadretto messo su, che conta un cast e professionisti di settore fra i migliori al mondo, si aggiunge anche un nome dal lato musiche. È quello, inaspettato, di The Weeknd, che oltre al suo successo come cantautore si sta facendo strada sullo schermo con ruolli minori come in Diamanti Grezzi e ora al fianco di Lily-Rose Depp nella serie The Idol.

Non è nota la portata del coinvolgimento di The Weeknd in Avatar. Sappiamo solo che lui ha condiviso un breve estratto da un brano che dovremmo ritrovare ne La via dell’acqua, mentre Jon Landau ha fatto un post separato in cui dà il benvenuto alla popstar nella grande famiglia e nel gigantesco universo di Avatar. Trovate l’immagine e potete ascoltare parte del brano nei post in calce all’articolo!