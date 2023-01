Avatar: La via dell'acqua ancora in testa in Italia, James Cameron supererà Checco Zalone?

Avatar La via dell acqua ha superato Spiderman No Way Home e stabilito un nuovo record per il box office post-pandemia, e mentre il sequel di James Cameron si avvicina a grandi passi alla vetta dei due miliardi globali, diamo uno sguardo alla sua corsa nel mercato italiano.

Durante un martedì (il 18 gennaio) relativamente sonnecchiante, Avatar: La via dell’acqua è rimasto al primo posto della classifica degli incassi, un trend che va avanti fin dalla sua uscita oltre un mese fa (il 14 dicembre scorso): dalle proiezioni di ieri, il film di James Cameron ha incassato altri 157mila euro, un calo del 45% rispetto alla settimana precedente per una media di 480. Numeri che ci dicono che, almeno nei giorni infrasettimanali, il ritmo del sequel di Avatar inizia a rilassarsi, e con la frequenza delle proiezioni giornaliere che va pian piano a scemare (almeno fuori dalle grandi città) sarà fondamentale vedere quali attenzione riserverà il pubblico al film durante il week-end in arrivo.

Al momento, compresi gli incassi di ieri, Avatar La via dell acqua è a quota 40,8 milioni di euro in Italia, una cifra che consolida la sua posizione come settimo miglior incasso di sempre nella storia del nostro botteghino, con uno scarto di oltre tre milioni su Il re leone, declassato alla posizione numero otto. I numeri del weekend potranno aiutarci a capire se La via dell'acqua avrà la forza di superare Checco Zalone: Tolo Tolo, quinto miglior incasso di sempre con 46 milioni, sembra irraggiungibile, ma Avatar 2 potrebbe ancora acciuffare Che Bella Giornata, che dalla posizione numero 6 lo guarda preoccupato e nascosto dietro i suoi 43 milioni di euro.

Dove finirà la corsa da record del sequel di James Cameron? Lo scopriremo nelle prossime settimane.