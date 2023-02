Avatar: La Via dell'Acqua, una teoria lo lega ai 5 elementi della filosofia Wu Xing

Una interessante teoria che si rifà alla filosofia cinese dello Wu Xing spiegherebbe i piani di James Cameron per il franchise di Avatar prendendo in considerazione anche quello che si è già visto in Avatar e ne La Via dell’Acqua.

Avatar: La Via dell'Acqua ha di nuovo superato Titanic al botteghino e a pochi mesi dall'uscita nei cinema del secondo capitolo già ci ritroviamo a parlare di quello che sarà il futuro dell'universo creato da James Cameron, cercando di intrecciare il passato e quello che potrebbe essere il futuro del franchise per capirci qualcosa in più.

Dopo aver esplorato la foresta di Pandora nel 2009, con Avatar: La via dell’Acqua James Cameron ci ha proposto una versione differente dell’universo da lui creato portando i fan ad ipotizzare che ogni film sia riferito a un diverso elemento naturale tra quelli considerati nella filosofia cinese Wu Xing che si adatterebbe alla perfezione ai cinque capitoli della saga del regista canadese.



Oltre che essere collegato a cinque elementi differenti: legno, acqua, fuoco, terra e metallo, lo Wu Xing si riferisce, infatti, anche a momenti differenti della vita e della suddivisione dell’anno.

Mentre il primo Avatar, ambientato nella foresta sembra riferito al legno e alla crescita di Jake all’interno della cultura Na’vi, il secondo, con l’acqua come elemento portante si riferisce a un momento di ritiro e al periodo dell’anno più freddo.



Il fuoco, già anticipato per il terzo capitolo di Avatar, sarà, secondo questa teoria, l’elemento successivo, con l’introduzione nel terzo film della tribù Ash, molto probabilmente in contrasto con gli altri abitanti di Pandora.

Un ritorno sulla Terra, fosse anche soltanto metaforico, per mettere un focus sullo stato di salute del pianeta natio di Jake porterebbe il quarto Avatar a parlare dell’elemento terra e dell’immobilismo associato ad esso.



Il quinto film sarebbe a questo punto da collegare all’elemento del metallo, che possiamo anche interpretare come tecnologia e legare al momento dell’anno del raccolto, in cui tutti i nodi vengono al pettine.

Una tecnologia che potrebbe essere in grado di salvare l’umanità e riconnetterla in qualche modo alla spiritualità, in un cerchio perfetto che si chiuderebbe per permettere a Cameron nuove prospettive per, eventualmente, continuare a raccontare la sua storia.

