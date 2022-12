Avatar: La Via dell'Acqua, nuovo teaser per Nothing is Lost di The Weeknd

Avatar: La Via dell'Acqua è uno di quei film capaci di creare hype sotto ogni punto di vista, anche per quanto concerne la sola colonna sonora: l'attesa per l'esordio del film è infatti accompagnata da quella per l'uscita di Nothing is Lost, brano firmato proprio per la soundtrack dell'ultimo lavoro di James Cameron da The Weeknd.

Recentemente presentato da un post su Instagram, il pezzo dell'autore di Blinding Lights è in effetti prossimo all'uscita: ad annunciarlo è un breve teaser che ci permette di ascoltarne finalmente una parte più consistente e che ci dà appuntamento al prossimo 15 dicembre, vigilia del debutto in sala di Avatar: La Via dell'Acqua e giorno prescelto per la pubblicazione del nuovo singolo della celebre popstar.

Proprio come i precedenti trailer pubblicati, questo nuovo teaser ci porta dritti su Pandora con una sequela di immagini tratte dal film con Zoe Saldana, Sam Worthington e Sigourney Weaver: le note di Nothing is Lost risuonano energiche e solenni tra una scena di tranquilla routine familiare dei nostri Na'vi e una di battaglia con nemici ancora non meglio specificati, riassumendo perfettamente ciò che vedremo sul grande schermo a partire dal prossimo 16 dicembre.

Cosa ne pensate? Vi convince il brano di The Weeknd? Diteci la vostra nei commenti! Avatar a parte, intanto, James Cameron ha parlato di un suo possibile futuro in Marvel.