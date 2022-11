Avatar: La Via dell'Acqua, un teaser anticipa l'arrivo del final trailer!

Avatar: La Via dell'Acqua sarà senza dubbio l'evento cinematografico di questo Natale e, con ogni probabilità, uno degli eventi per eccellenza degli ultimi e dei prossimi anni: sulle spalle del film di James Cameron pesano aspettative enormi e un hype che un nuovo teaser pubblicato in queste ore non può che acuire ulteriormente.

Mentre James Cameron anticipa i temi trattati dal sequel del kolossal del 2009, infatti, il profilo Instagram ufficiale del film ci concede un nuovo sguardo al sempre spettacolare Pandora in un teaser della durata di pochi secondi atto principalmente ad annunciare l'arrivo del final trailer di Avatar: La Via dell'Acqua nel corso delle prossime ore.

Nell'attesa di poterci immergere un'ultima volta nelle incredibili atmosfere del mondo alieno partorito dal genio di James Cameron, comunque, a tenerci occupati ci sono anche i nuovi poster rilasciati contestualmente al teaser di cui sopra, nei quali possiamo dare un nuovo sguardo a tutti i principali protagonisti di questo Avatar: La Via dell'Acqua, a partire ovviamente dai personaggi di Zoe Saldana e Sam Worthington, ma anche a una ringiovanita Sigourney Weaver.

E voi, che aspettative avete per questo film? Credete riuscirà a reggere il paragone con il suo predecessore? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcune voci, intanto, Avatar: La Via dell'Acqua potrebbe essere più lungo del previsto.