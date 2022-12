Avatar: La via dell'acqua, tanti nuovi poster! In più, svelata la durata ufficiale

Oltre alle prime reaction di Avatar La via dell acqua, presentato ufficialmente a Londra in queste ore, il nuovo film di James Cameron ha ingranato la quinta in fatto di marketing in vista dell'uscita con una serie di nuovi poster pubblicati sui canali social.

Come potete vedere nei post in calce all'articolo, infatti, 20th Century Studios si è data da fare pubblicando ben cinque nuove locandine di Avatar: La via dell'acqua: le prime due sono charachter poster dedicati a Neteyam e Tuktirey, alcuni dei nuovi protagonisti della saga di Avatar, mentre le altre tre sono state pubblicate rispettivamente per i circuiti RealD 3D, ScreenX e 4DX. Questi tre poster inediti mostrano il mondo di Pandora e il protagonista Jake Sully, in tre diverse situazioni sempre più spettacolari.

Inoltre, possiamo anche rivelarvi la durata ufficiale di Avatar: La via dell'acqua: una proiezione singola del film durerà 192 minuti, a conferma delle precedenti indiscrezioni. Si tratta infatti di due minuti 'extra' rispetto ai 190 riportati nelle scorse settimane, che dunque contribuiranno a rendere il minutaggio del sequel ulteriormente più esteso dell'originale Avatar del 2009, che invece ha una durata di 'appena' 2 ore e 41 minuti.

Avatar: La via dell'acqua è scritto e diretto da James Cameron, co-prodotto da Cameron e Jon Landau e interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Il film uscirà in Italia dal 14 dicembre prossimo.