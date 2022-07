Avatar La via dell'acqua, svelato il personaggio di Stephen Lang: la sorpresa è clamorosa!

Dopo le foto per i personaggi di Kate Winslet e quello di Sigourney Weaver, Empire svela in esclusiva un'altra bomba sull'attesissimo Avatar: La via dell'acqua, secondo capitolo della saga fantascientifica prodotta, scritta e diretta dal grande James Cameron.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, Stephen Lang tornerà nei panni del generale Miles Quaritch nel sequel di Avatar ma con l'aggiunta di una grossa, grossissima variazione sul tema: ne La via dell'acqua, infatti, Quaritch avrà il corpo di un Na'vi, che utilizzerà come Avatar per rimpiazzare il suo corpo umano, che come ricorderete era deceduto nel finale del film originale.

Si, avete capito bene: in Avatar 2 Stephen Lang tornerà nello stesso ruolo, ma questa volta in forma Na'vi, con la coscienza di Quaritch aggiunta al corpo di un avatar: "Ora è più grande, è più blu, ed è ancora più incazzato", ha commentato l'attore facendosi una risata nell'intervista concessa ad Empire. “Ma è anche cambiato, potrebbe aver scoperto un po' di umiltà: del resto quando ti becchi due frecce Na'vi nel petto, è una cosa che avrà un qualche tipo di effetto su di te." E un corpo completamente nuovo significa un Quaritch completamente nuovo, e quindi ancora più pericoloso. "Ora è agile come loro. Può muoversi come farebbe un qualsiasi Na'vi."

Dopo tanti anni di segretezza il mistero sul ritorno di Stephen Lang nella saga di Avatar è finalmente svelato, ma fermi perché c'è di più: a quanto pare infatti lo spietato militare non sarà l'unico umano ad aver aggiornato il proprio corpo assumendo la forma Na'vi, dato che nell'esclusiva di Empire viene anche rivelato che la RDA oggi ha un'intera serie di Recom, ovvero 'Recombinants', degli avatar dotati di ricordi dei soldati umani. E il loro arrivo sarà solo l'inizio: "La RDA sta tornando su Pandora con una nuova armata per riprendersi quello che avevano perso", anticipa il produttore Jon Landau. Questa volta, hanno costruito un'intera nuova città, Bridgehead, e vogliono rubare le risorse degli oceani di Pandora scatenando una guerra su vasta scala.

Avatar: La via dell'acqua uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 14 dicembre.