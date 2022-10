Avatar La via dell'acqua, svelati i record di apnea del cast: chi avrà vinto?

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un precedente articolo, James Cameron è ossessionato dalle riprese subacquee e, fedele al suo titolo, Avatar: La via dell'acqua ha richiesto un grandissimo sforzo da parte della troupe e degli attori.

Infatti, a differenza dei blockbuster ambientati in mondi sommersi come Aquaman e il remake live-action de La sirenetta, girati sulla terra ferma con l'acqua ricreata in CGI, per Avatar 2 James Cameron ha passato anni a sviluppare una nuova tecnologia che gli permettesse di realizzare la motion capture sott'acqua, con gli attori letteralmente immersi in gigantesche vasche costruite in studio. Ora, una nuova intervista di gruppo al New York Times ha rivelato i record di apnea del cast di Avatar 2.

Zoe Saldaña, che riprenderà il suo ruolo Na'vi di Neytiri, ha subito puntato il dito verso Kate Winslet: "Abbiamo una certa attrice vincitrice di un Oscar nel nostro cast che è stata in grado di rimanere sott'acqua per sette minuti interi". Kate Winslet, new entry nella saga e interprete di una nuova Na'vi di nome Ronal, ha battuto tutti i colleghi sul set (o sotto al set, per così dire), anche se gli altri membri del cast hanno lottato per stare ai suoi ritmi: ad esempio Zoe Saldaña ha ottenuto un record di quasi cinque minuti, mentre Sigourney Weaver (che nel primo film ha interpretato un personaggio umano, la Dr. Grace Augustine, ma che nel sequel sarà Kiri, la figlia Na'vi di Neytiri e Jake Sully), "ha fatto sei minuti e mezzo". Per riuscire nell'impresa, la produzione ha collaborato con alcuni dei migliori specialisti d'apnea del mondo, assunti come consulenti.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre prossimo. Per altri contenuti, scoprite i primi dettagli sui prossimi sequel di Avatar.