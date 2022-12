Avatar: La via dell'acqua, svelati gli incassi del primo giorno negli USA

Dopo i numeri riscossi da Avatar La via dell acqua dalle prime proiezioni sul mercato internazionale, in queste ore sono arrivati anche i dati ufficiali dell'esordio in Nord-America in merito alle anteprime del giovedì.

Come saprete, i nuovi film in cartellone negli Stati Uniti e in Canada arrivano di venerdì, con il giovedì riservato alle proiezioni speciali in anteprima: da queste, e solo da queste, Avatar: La via dell'acqua ha ricavato 17 milioni di dollari, una cifra superiore ai 15 milioni intascati a livello internazionale nel primo giorno di programmazione. Un buon risultato per un film di tre ore, praticamente identico a quello ottenuto nel suo giorno di anteprima da The Batman, che sempre sulle tre ore ha incassato nel suo primo giovedì proprio 17,2 milioni, ma decisamente inferiore a Black Panther: Wakanda Forever che invece è riuscito a ottenere 28 milioni.

Le grosse differenze sono chiaramente due: la prima è il pubblico a cui Avatar si rivolge rispetto a quello di Black Panther, che si porta dietro l'intera fanbase del Marvel Cinematic Universe; l'altra, ben più importante, è la forza del passaparola e della conseguente tenitura che Avatar: La via dell'acqua dovrà dimostrare al contrario dei film Marvel, che dalla pandemia sono sempre partiti a razzo per poi finire...avete capito. Il passaparola e la tenitura, del resto, sono gli elementi che hanno fatto la fortuna del primo Avatar nel 2009, e infatti gli analisti prevedono che il sequel di James Cameron giocherà una maratona di settimana in settimana sfruttando sia le vacanze invernali sia l'assoluta mancanza di controprogrammazione nelle uscite.

Secondo i rapporti precedenti, Avatar La via dell acqua incasserà mezzo miliardo a livello globale nel solo week-end di debutto, una cifra che potrà alzarsi o abbassarsi a seconda dei dati che arriveranno dal sempre imprevedibile mercato cinese. Naturalmente vi terremo aggiornati, dunque restate sintonizzati.

Per altre letture ecco 6 cose da sapere su Avatar La via dell acqua prima di entrare in sala.