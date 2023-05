Avatar: La via dell'acqua, svelate le date d'uscita del bluray 4K e su Disney+?

Avatar: La via dell'acqua di James Cameron è stato il film più redditizio del 2022, ma i suoi introiti sono destinati a salire nelle prossime settimane grazie alle vendite delle attesissime edizioni home-video, per le quali potrebbe appena essere spuntata la data d'uscita.

Come saprete Avatar: La via dell'acqua è tornato a sorpresa nelle sale nei giorni scorsi dopo aver debuttato sul mercato digitale a marzo, e molti analisti del settore hanno letto in questa mossa della Disney la volontà di organizzare un'ultima spinta promozionale in vista dell'inevitabile approdo del film sul formato fisico e sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, e a quanto pare le due nuove uscite coincideranno.

Secondo il noto portale TheDiscFather, molto conosciuto nel circuito dei collezionisti, la steelbook edition in versione esclusiva Best Buy di Avatar: La via dell'acqua uscirà il 20 giugno 2023, e stando alle prime indiscrezioni quella data rappresenterà anche il debutto del film sulla piattaforma di streaming on demand della Disney. Non solo, dato che sempre il 20 giugno arriverà - sempre in esclusiva per Best Buy - una steelbook edition per Avatar 2009 nella nuova versione 4K, e anche questa nuova edizione del film sarà caricata sulla piattaforma di streaming nello stesso giorno.

Si prospetta dunque un quadruplo lancio in contemporanea per i due film di James Cameron (nell'anno in cui gli appassionati attendono anche le versioni 4K home-video di The Abyss, True Lies e Titanic) e se negli anni passati la Disney ha sempre scelto date diverse per l'uscita in home-video fisico e per l'uscita su Disney+ dei propri film, non c'è da stupirsi se la tradizione sarà rotta proprio con Avatar.

Chiaramente al momento non si tratta di informazioni ufficiali, quindi rimaniamo in attesa di aggiornamenti da parte della Disney.