Avatar: La via dell'acqua, svelata ufficialmente la vera identità della madre di Spider

Mentre gli ultimi risultati al botteghino di Avatar La via dell acqua rendono possibile il traguardo dei 2 miliardi, sono emerse in queste ore novità ufficiali riguardanti la storia di uno dei personaggi più amati del film, il giovane 'ragazzo-scimmia' Spider.

Figlio adottivo di Jake e Neytiri interpretato dall'attore Jack Champion, il personaggio - vero nome Miles Socorro - è uno dei più importanti introdotti nella saga dal sequel di Avatar: è un umano, neonato ai tempi del primo film, che dopo la cacciata dei terrestri rimase sulla Terra con gli umani alleati dei Na'vi perché troppo piccolo per sopportare il viaggio interstellare. Come spiegato dalla sequenza del prologo di Avatar: La via dell'acqua, pur essendo un umano Miles/Spider è praticamente un fratello dei veri figli di Jake e Neytiri, è cresciuto insieme a loro, ha imparato tutti i modi dei Na'vi e ha stretto un legame particolare con Kiri, altra figlia adottata dai protagonisti e nata dall'Avatar di Grace.

Il film ci svela che il padre di Spider è Quaritch, il personaggio interpretato da Stephen Lang nel primo film (e che nel sequel torna sotto forma di 'Recomb') ma per quanto riguarda sua madre? Ebbene, il fumetto prequel Avatar The High Ground ha rivelato che la mamma di Spider è Paz Socorro, una soldatessa del RDA che lavorava insieme al colonnello Quaritch. Il fumetto svela anche che Paz è morta durante la guerra nei boschi tra gli umani e gli Omatikaya vista nel primo film, quindi Miles è cresciuto senza di lei: non ricorda nulla di quei giorni, dato che era appena nato, ma conserva una foto della madre.

