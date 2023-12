Avatar La via dell'acqua, svelata una scena inedita: cambia totalmente un momento del film

La nuova spettacolare collector's edition di Avatar: La via dell'acqua sta per arrivare sul mercato USA, e in vista del lancio 20th Century Studios ha pubblicato uno degli extra inediti contenuti nel cofanetto, ovvero una scena mai vista prima.

La nuova scena, che potete visionare nel post in calce all'articolo, cambia completamente l’interazione nello scontro finale che vede protagonisti Neytiri (Zoe Saldana) e Quaritch (Stephen Lang) nel famoso stallo con ostaggi la figlia di Neytiri, Kiri (Sigourney Weaver) e il figlio di Quaritch, Spider (Jake Champion). Nella scena originale (che arriva a circa 2 ore e 43 minuti nella versione uscita al cinema) Neytiri ferisce il ragazzino umano con un taglio prima di cedere e lasciarlo libero, ma nella nuova scena la protagonista non si tira indietro, neanche dopo che Quaritch rilascia sua figlia: ci vuole l'intervento di Jake Sully (Sam Worthington) per calmarla, e alla fine Neytiry addirittura getta via Spider con forza a terra.

Si può certamente capire come mai questa versione della scena sia stata cancellata, dato che descrive Neytiri in maniera un po' troppo calcata con atteggiamenti quasi spietati: che questa evoluzione del personaggio troverà più spazio nei prossimi episodi della saga? Del resto, sappiamo che Jon Landau ha promesso che in Avatar 5 Neytiri andrà sulla Terra e imparerà delle preziose lezioni sulla vita e sugli umani.

A questo proposito, scoprite tutto ciò che ha anticipato James Cameron su Avatar 3, 4 e 5.