Avatar: La via dell'acqua, svelata la data del nuovo trailer: ecco quando uscirà

Dopo la conferma della durata di Avatar La via dell acqua, che supererà di slancio quella del capitolo originale e anche le tre ore, adesso è stata anche confermata la data d'uscita scelta per il lancio del nuovo trailer ufficiale.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 2 novembre, la prossima settimana, col filmato promozionale del nuovo film di James Cameron che debutterà nel corso della celebre trasmissione televisiva Good Morning America, quando da noi sarà circa l'orario di pranzo. Il primo teaser trailer di Avatar 2, lo ricordiamo, aveva debuttato a maggio online dopo qualche giorno di esclusività nelle sale cinematografiche, stabilendo subito numeri di visualizzazioni pazzeschi in grado di superare perfino quelli di Star Wars L ascesa di Skywalker: come si comporterà il primo trailer 'lungo' vero e proprio, che arriverà a circa un mese dal debutto del film nei cinema di tutto il mondo? Staremo a vedere.

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre, a tredici anni dall'uscita del primo Avatar di James Cameron, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, il sequel inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Nel cast tornano Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang, coi nuovi arrivati Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Appuntamento a mercoledì prossimo dunque, per il primo trailer ufficiale: livello delle aspettative? Ditecelo nei commenti!