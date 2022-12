Avatar La via dell'acqua ha già superato Black Panther Wakanda Forever, va per il miliardo

Per ironia dell'esorta, Avatar La via dell acqua ha dovuto combattere neve e ghiaccio nel suo secondo week-end di programmazione in Nord-America, ma le tempeste invernali non hanno fermato il sequel di James Cameron che ha rispettato previsioni e scadenze.

Come anticipato dagli analisti prima del week-end, infatti, Avatar 2 è arrivato alle soglie dei 900 milioni, un traguardo che supererà nel corso della giornata di oggi 26 dicembre, che sarà fondamentale anche per il botteghino in generale e tutti gli altri film in cartellone dopo un sabato e una domenica rallentati da cene e pranzi natalizi. In Italia il film di James Cameron è andato molto bene, varcando il checkpoint dei 17 milioni e proseguendo ad un ritmo costante con quattro milioni incassati nel week-end intero: il confronto con Spiderman: No Way Home viene vinto da James Cameron, dato che il 24 e il 25 dicembre il cinecomix Marvel/Sony nel Bel Paese aveva incassato 287mila euro e 579mila euro, mentre Avatar 2 ha fatto 605mila e 1,5 milioni.

A livello globale, invece, Avatar: The Way of Water è ora a 855,4 milioni di dollari, conteggi di domenica inclusi, fino a domenica: un totale che supera quelli di Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Minions: The Rise of Gru e che già adesso è il terzo maggior risultato del 2022, con Top Gun: Maverick e Jurassic World: Il Dominio nel mirino. Il film di James Cameron è anche il quinto miglior titolo hollywoodiano nel mondo per l'era della pandemia con 601 milioni incassati fuori dal mercato domestico, e presto supererà anche gli incassi internazionali da 613 milioni di dollari di No Time to Die.

Il film è in programmazione nelle sale italiane: per altre letture, scoprite 6 curiosità su Avatar 2.