Avatar: La via dell'acqua supera Me contro Te e torna primo in Italia! Checco Zalone trema

Sembra aver rallentato, e invece Avatar: La via dell'acqua in queste ore ha schiacciato nuovamente l'acceleratore e si è portato ancora una volta in testa nella classifica quotidiana dei migliori incassi al box office italiano.

Il film di James Cameron, che nel week-end appena concluso ha superato Star Wars Il risveglio della Forza al box office globale diventando il quarto maggior incasso di sempre, ha confermato la grande tenitura che finora gli ha permesso di infrangere tutti i record stabiliti nelle scorse settimane, contro-superando Me contro Te: Missione Giungla, il film degli YouTube Lui e Sofi che era stato il primo titolo in grado di soffiare ad Avatar 2 la prima posizione della classifica.

Nel corso della giornata lunedì 30 gennaio, infatti, Avatar: La via dell’acqua è tornato in prima posizione incassando altri 49.499 euro (-34%), che fanno salire il suo totale a 43,3 milioni di euro: appena di centomila euro, adesso, il divario che separa il sequel di James Cameron da Che bella giornata di Checco Zalone, che a questo punto trema davvero e vede insidiata la sesta posizione nella classifica all-time del box office nostrano. Riuscirà a difendersi dall'attacco dei Na'vi di James Cameron? Staremo a vedere.

Avatar: La via dell'acqua è ancora in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Per altre letture, scoprite quanto hanno incassato gli attori di Avatar 2.