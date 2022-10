Avatar La via dell'acqua, Stephen Lang: 'Non c'è alcun dubbio, è un film fantastico'

Nel corso di una recente intervista promozionale Stephen Lang, interprete del General Miles Quaritch nel primo Avatar di James Cameron, ha anticipato qualche dettaglio in più sull'attesissimo sequel Avatar: La via dell'acqua, in uscita a dicembre nei cinema di tutto il mondo.

L'attore, che riprenderà il ruolo di Quartich nei sequel nonostante il personaggio sia morto alla fine del capitolo originale (grazie alla tecnologia di 'trasferimento di coscienza', Quaritch adesso agirà attraverso un suo Avatar dalle sembianze Na'vi), ha parlato con Chris Killian di ComicBook, defininedo Avatar 2 un film "fantastico", che sarà diverso da tutto ciò che il pubblico ha visto prima.

"Ho visto Avatar 2. È incredibile. Non ci sono dubbi al riguardo", ha affermato Lang. "Voglio dire, non ho mai visto niente di simile prima d'ora, e ho visto Avatar. È abbastanza fuori scala, è un film bellissimo. A parte il fatto che è assolutamente stupendo da guardare e tutto il resto, è proprio un film assolutamente umano. C'è così tanto cuore dentro questa storia, così tanto sentimento e così tanta passione, che penso che avrà un fascino molto, molto forte per molte persone".

Vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre nelle sale italiane e sarà solo il primo di quattro sequel previsti, che alla fine includendo anche il primo episodio del 2009 andranno a comporre un'unica saga in cinque episodi. Secondo quanto rivelato dal co-produttore Jon Landau, ogni sequel di Avatar amplierà il mondo di Pandora svelando nuovi biomi e nuove tribù, sempre sviluppando la storia della famiglia di Jake e Neytiri.

