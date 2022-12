Avatar: La via dell'acqua meglio di Spider-Man: No Way Home in Italia: e punta Endgame!

Avatar: La via dell'acqua sta riscrivendo anche la classifica del box office italiano: il sequel di James Cameron, infatti, è rimasto in prima posizione anche ieri mercoledì 28 dicembre, portandosi sulla scia del campione di incassi del 2021 Spider-Man: No Way Home.

Il nuovo capitolo della saga dei Na'vi di Pandora nel corso delle proiezioni di ieri ha incassato ben 1,7 milioni di euro, un aumento del +66% e una media di 3.320: il totale di Avatar 2 ora è a 24,08 milioni di euro in Italia, una cifra che gli consentirà di superare in scioltezza il terzo capitolo della saga Marvel/Sony con protagonista Tom Holland: il film di Spidey infatti in Italia l'anno scorso era arrivato ad un totale di 24,9 milioni, che La via dell'acqua supererà con le proiezioni di oggi 29 dicembre, soffiando al cinecomix MCU la posizione numero 27 dei migliori incassi di tutti i tempi nel Bel Paese.

Con questo ritmo, comunque, Avatar: La via dell'acqua potrebbe superare anche Avengers: Endgame entro la prossima settimana: il film dei fratelli Russo nel 2019 si era fermato ad un totale di 30 milioni di euro in Italia, che valgono attualmente la posizione numero 10 nella classifica all-time del nostro mercato. Più lontano ma non irraggiungibile Il re leone (37 milioni, che valgono la posizione numero 7), mentre le distanze diventano siderali se guardiamo a Titanic (50 milioni, posizione numero 4 all-time). Neanche a dirlo, il film col maggiore incasso di tutti i tempi in Italia è Avatar del 2009, in grado di incassare la cifra astronomica di 68,6 milioni di euro.

Nel frattempo, ora che La via dell acqua ha superato il miliardo, gli analisti del box office internazionale ora sostengono che Avatar 2 potrebbe riuscire a superare i 2 miliardi a livello globale, un risultato che incoronerebbe il regista come il primo nella storia a realizzare tre film da due miliardi al box office.



Mai scommettere contro James Cameron, come si dice a Hollywood.