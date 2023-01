Avatar: La via dell'acqua, dopo Spider-Man ha superato anche Avengers: Infinity War!

Detto fatto: in queste ore Avatar: La via dell'acqua ha superato Avengers: Infinity War guadagnando la quinta posizione nella classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi, e adesso il sequel di James Cameron punta dritto al quarto posto di Star Wars Il risveglio della Forza.

Al momento della stesura di questo articolo, Avatar: La via dell'acqua è fermo a quota 2,045 miliardi di dollari incassati a livello globale, ad appena sette milioni dal totale di 2,052 miliardi di dollari accumulato da Avengers: Infinity War nel 2018: ciò vuol dire che il sorpasso è già avvenuto, e diventerà ufficiale nelle prossime ore quando i numeri del botteghino globale saranno aggiornati con gli incassi della giornata di ieri 25 gennaio. Ma non finisce certo qui: da segnalare infatti anche un altro dato molto importante, dato che secondo Forbes Avatar 2 supererà Star Wars: Il risveglio della Forza durante il week-end in arrivo, conquistandosi il quarto posto nella classifica dei maggiori incassi all-time: il film di JJ Abrams, lo ricordiamo, è fermo a quota 2,071 miliardi.

Il sequel di Avatar dunque non accenna a fermarsi, e nel corso di quello che sarà il suo settimo week-end di programmazione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo porterà James Cameron ad occupare tre delle prime quattro posizioni nella prestigiosa classifica dei super-ricchi: il regista è diventato il primo nella storia del cinema ad avere tre diversi film da due miliardi di dollari, mentre Avatar: La via dell'acqua è stato il secondo film più veloce a raggiungere il traguardo, in appena 39 giorni (il più veloce rimane Avengers: Endgame, mentre il primo Avatar ne ha impiegati 45).

Nel frattempo in Italia il film è arrivato a quota 42,4 milioni di euro, avvicinandosi ulteriormente ai 43,4 milioni di Che bella giornata di Checco Zalone, che occupa la posizione numero 6 della nostra classifica dei maggiori incassi di sempre.

Continuano dunque i festeggiamenti anche per Zoe Saldana, l'unica attrice della storia con quattro film oltre i due miliardi di dollari.