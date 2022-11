Avatar: La Via dell'Acqua 'spazzerà via il primo film' secondo Sam Worthington

Se il secondo album di un artista è quello delle conferme, lo stesso dicasi per il secondo film di un franchise: 13 anni dopo l'uscita del primo capitolo, Avatar: La Via dell'Acqua è dunque chiamato a confrontarsi con un predecessore non esattamente di poco conto, ma secondo Sam Worthington il film di James Cameron non avrà difficoltà in tal senso.

Mentre proprio Cameron torna a parlare dell'importanza della famiglia in Avatar: La Via dell'Acqua, infatti, l'attore di Jake Sully affronta proprio lo spinoso tema del confronto con il primo capitolo della saga, dicendosi appunto convinto che il film in uscita il prossimo dicembre si rivelerà addirittura migliore di quello del 2009.

"È... Il primo film, lo spazzerà via. Mi emoziono molto a parlarne perché ciò che Jim ha fatto... L'ha incentrato sulla famiglia, ed è potentissimo. Non solo è visivamente incredibile e vi mostrerà parti di Pandora che non avete mai visto prima, tutte sott'acqua, ma soprattutto parla di ciò che puoi fare per proteggere la tua famiglia. Penso che dopo il COVID tutti abbiamo bisogno di questo tipo di messaggio. Si parla di cosa sei disposto a fare per coloro che ami. È fantastico" sono state le parole di Worthington.

Mancano solo due settimane, dunque, per scoprire se il buon Sam non avrà esagerato con l'entusiasmo! Noi, nell'attesa, immergiamoci nelle atmosfere di Pandora con i nuovi poster IMAX di Avatar: La Via dell'Acqua.