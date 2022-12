Avatar: La via dell'acqua, Sigourney Weaver è tornata al liceo per interpretare Kiri

Tra i nuovi protagonisti di Avatar La via dell acqua spicca la giovane Kiri, figlia adottiva di Jake e Neytiri interpretata dall'amatissima Sigourney Weaver, che già fu la dottoressa Grace nel primo Avatar di James Cameron.

Dato che Avatar La via dell acqua è attualmente al cinema in Italia non vi sveliamo nulla delle sue origini (sebbene James Cameron e la stessa Sigourney Weaver ne abbiano parlato in lungo e in largo nel corso delle interviste promozionali delle ultime settimane, come saprete se ci seguite quotidianamente) ma una simpatica curiosità sull'interpretazione della star possiamo raccontarvela.

Il casting dell'attrice infatti presenta la particolarità di avere una 73enne nei panni di una ragazzina (Na'vi) di 14 anni, un'interpretazione possibile solo tramite la rivoluzionaria tecnologia del motion capture sviluppata da James Cameron con WETA per i sequel di Avatar 2: per prepararsi al ruolo, però, Sigourney Weaver ha avuto quasi dieci anni di tempo, dato che James Cameron le assegnò la parte di Kiri poco dopo l'uscita del film originale. Ma l'attrice non se l'è presa comoda, anzi: per calarsi maggiormente nei panni di un'adolescente e ritornare 'indietro nel tempo', Sigourney Weaver ha frequentato di nuovo il liceo: "L'idea di Kiri è nata per la prima volta l'anno dopo l'uscita dell'Avatar originale" ha dichiarato l'attrice in una nuova intervista. "Quando abbiamo parlato per la prima volta di lei era, credo, il 2010, e abbiamo avuto questa idea di una ragazza che fosse più a suo agio nella foresta, con le creature, la flora e la fauna. Mi è piaciuto molto avere l'opportunità di interpretare un'adolescente. Fortunatamente ho avuto molto tempo per prepararmi, e sono tornata alle scuole superiori per recuperare quello spirito".

