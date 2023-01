Avatar - la via dell'acqua segna nuovi incredibili record per il formato IMAX

Avatar - La via dell'acqua non accenna a fermarsi. Il blockbuster firmato James Cameron continua imperterrito la sua corsa al box office alla sua settima settimana di programmazione, segnando nuovi record al botteghino.

IMAX ha appena annunciato che il capolavoro fantascientifico del regista di Titanic è diventato il più grande successo commerciale nel formato ad alta risoluzione per quanto riguardi le prime visioni, attestandosi sui 239 milioni dollari di guadagni, secondo soltanto al suo predecessore che, dopo la riprogrammazione di settembre 2022 ha toccato quota 270 milioni cumulativi.

Negli USA, il film ambientato su Pandora ha superato il traguardo di 83 milioni di dollari di biglietti nel formato IMAX, divenendo, in attesa della riedizione di Titanic e dell’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, prevista per febbraio 2023, il più grande successo domestico.

Secondo gli ultimi dati, Avatar - La via dell’acqua è al momento il quarto maggiore incasso di tutti i tempi, avendo superato anche Star Wars: Il risveglio della Forza. James Cameron detiene il record di tre film oltre i 2 miliardi di dollari di biglietti venduti, anche grazie all’ottima performance del formato 3D.

Il grande richiamo alle biglietterie solidifica il franchise creato dal cineasta canadese che ha in serbo almeno altri tre film, dedicati ai Na’vi in uscita rispettivamente nel 2024 (qui le prime indiscrezioni sulla trama di Avatar 3), nel 2026 e nel 2028 mentre la Ubisoft si prepara a presentare il videogioco Avatar: Frontiers of Pandora.

Tanti appuntamenti da tenere d’occhio, insomma, per quanto concerne l’universo narrativo di Avatar. I fan sono stati avvertiti. L’esplorazione di Pandora è appena cominciata.