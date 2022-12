Avatar: La via dell'acqua ha una scena post-credit? Scopriamolo insieme

Da oggi al cinema in Italia arriva Avatar La via dell acqua, attesissimo sequel scritto e diretto da James Cameron pubblicato tredici anni dopo l'uscita del film originale.

E, nel corso di questo decennio, una domanda che il pubblico ha imparato a farsi riguarda le scene dopo i titoli di coda. Nel caso specifico, Avatar: La via dell'acqua ha una scena post-credit? La risposta è...

No, come probabilmente avevate già intuito, Avatar: La via dell'acqua non ha una scena dei titoli di coda, ma dopo la conclusione del film la lunga sigla che accompagnerà lo scorrimento dei crediti, con l'elenco di tutti i talentuosi maghi degli effetti visivi che hanno contribuito ai rivoluzionari risultati tecnici raggiunti dall'opera, sarà impreziosita da tantissime immagini di Pandora. Quindi qualora voleste rimanere seduti a godervi lo spettacolo finale, avrete comunque qualcosa da guardare. Detto questo, considerando che il film dura 192 minuti, potreste voler correre in bagno!

Ricordiamo che la saga di Avatar continuerà con Avatar 3, le cui riprese sono già state completate in vista della data di uscita fissata per il 20 dicembre 2024. Inoltre, sono attualmente in corso i lavori su Avatar 4, che uscirà nel 2026, mentre Avatar 5 sarà il primo ambientato sulla Terra e uscirà nel 2028. Quali sono le vostre aspettative per il primo dei sequel previsti? Ditecelo nei commenti a poche ore dalle prime proiezioni!

