Avatar La via dell'acqua, Sam Worthington: 'E' un film meraviglioso e strabiliante'

Grazie al CinemaCon l'attesa per Avatar 2 di James Cameron è schizzata alle stelle, prima con la rivelazione del titolo ufficiale - Avatar La via dell'acqua - e poi con la promessa dell'uscita del trailer insieme a Doctor Strange 2.

Ora a fomentare i fan ci ha pensato Sam Worthington, interprete del protagonista Jake Sully, che in una nuova intervista promozionale ha parlato del suo ritorno su Pandora insieme al regista James Cameron. L'attore, che ai tempi del primo film aveva 30 anni e che adesso va per i 50, ha dichiarato: "È fantastico far parte di una famiglia così straordinaria. Jim è una persona molto leale ed è stato lui a pretendere di fare questi film con gli stessi attori di allora, ma io sono solo un piccolo ingranaggio in questa vastissima macchina. C'è un grande team creativo dietro le quinte e da quello che ho visto, questo film è semplicemente strabiliante e meraviglioso."

La star, 45enne ha scherzato sul fatto che sarà su una sedia a rotelle quando uscirà Avatar 5: "Se vi ricordate, quando ho fatto il primo avevo 30 anni, e il mio personaggio era su una sedia a rotelle. Ora che sta uscendo il secondo vado per i cinquanta, e probabilmente quando arriveremo al quarto e al quinto potrei essere effettivamente su una sedia a rotelle a causa della vecchiaia".

Il sequel di Avatar uscirà il 21 dicembre 2022. Per altri approfondimenti, scoprite quanto è costato il budget di Avatar La via dell acqua.