Avatar: La via dell'acqua, salgono le quotazioni: quanto incasserà all'esordio?

Da oggi in sala arriva Avatar La via dell acqua, e l'entusiasmo generale con il quale il nuovo film di James Cameron è stato accolto dalla stampa sembrerebbe aver influenzato anche le aspettative degli analisti al box office.

Un nuovo rapporto rivela che l'imminente sequel di Avatar guadagnerà mezzo miliardo di dollari durante il suo weekend di apertura. Secondo Deadline, il film ha i numeri giusti per un'apertura di oltre 525 milioni, con una stima di 175 milioni dal mercato nord-americano (Stati Uniti e Canada) e altri 350 milioni in giro per il mondo, con la variabile Cina sempre da tenere d'occhio. L'originale Avatar, uscito nel 2009, è ancora oggi il film con il maggior incasso di tutti i tempi, con un record al botteghino di 2,9 miliardi di dollari.

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua è uno dei film più costosi mai realizzati, con un budget di produzione stimato tra i 350 e i 400 milioni di dollari (qualora fosse più vicino ai 400 che ai 350, sarebbe effettivamente il più costoso di sempre). Le spese esorbitanti hanno molto a che fare con il suo impressionante reparto VFX e le nuove tecnologie sviluppate per la motion capture subacquea, che però secondo James Cameron permettono ad Avatar 2 di essere molto migliore dei film Marvel dal punto di vista degli effetti visivi.

Avatar: La via dell'acqua è da oggi in programmazione nei cinema italiani.