Avatar: La via dell'acqua, resi noti tutti i dettagli sulla colonna sonora

Con un esordio da 15 milioni al box office internazionale, Avatar 2 è pronto a debuttare nel mercato statunitense tra poche ore. Tra i vari elementi che concorrono a rendere la pellicola un capolavoro, la colonna sonora gioca un ruolo fondamentale ed è, da oggi, disponibile su tutte le piattaforme.

Hollywood Records ha annunciato che la colonna sonora originale del film, con le sue ben 22 tracce, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Le musiche sono state curate dal compositore e vincitore di un Grammy Award Simon Franglen che, al fianco del compianto Jame Horner, ha trascorso gli ultimi 3 anni nel tentativo di offrire alla pellicola di Cameron 3 ore piene di una colonna sonora all'altezza del progetto. Franglen è stato anche responsabile della produzione e dell'ulteriore composizione delle musiche di Pandora-The World of Avatar, inaugurato al Walt Disney World in Florida nel maggio 2017 ed è già a lavoro sul prossimo sequel di Avatar, che uscirà nel 2024. La Original Motion Picture Soundtrack contiene anche l'esclusiva Nothing is Lost (You Give Me Strength), scritta e interpretata da The Weeknd e prodotta dagli Swedish House Mafia.

Con un formato vinile in uscita nel 2023, qui sotto l'intera tracklist del film e qui la nostra recensione di Avatar: la via dell'acqua: