Avatar: La via dell'acqua, altro record: è il maggior incasso di tutti i tempi in digitale

Avatar: La via dell'acqua è stato da record in streaming quando ha debuttato sulla piattaforma Disney+ lo scorso giugno, ma il nuovo film di James Cameron ha fatto addirittura di meglio nel campo delle vendite digitali.

Durante la nuova chiamata sugli utili della Disney, infatti, è stato confermato che le vendite di Avatar: La via dell'acqua in home-video sono da record: il film, che funge da sequel ad Avatar del 2009 e continua la storia della famiglia Sully contro gli invasori umani su Pandora, è destinato a diventare la migliore uscita digitale della Disney negli Stati Uniti, un risultato straordinario che arriva dopo la gloriosa cavalcata al box office tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, che lo ha reso il terzo più alto incasso della storia del cinema dietro solo al primo Avatar ed Avengers: Endgame. Il film ha venduto in digitale e in noleggio per un totale di 1,2 miliardi di dollari, superando il precedente primato di 1,1 miliardi di Avengers: Endgame, e già segnato lo stesso record nel Regno Unito, dove è diventato l'uscita Disney digitale più venduta di sempre.

Attualmente, Avatar: La via dell'acqua è disponibile in streaming su Disney+ ed è disponibile per l'acquisto su tutte le principali piattaforme di video on demand, oltre ad essere disponibile anche in formato fisico nelle edizioni dvd, bluray, 4K bluray e 4K bluray steelbook.

Per altre novità scoprite le nuove date d'uscita di tutti i sequel di Avatar, rinviati dalla Disney fino al 2031.