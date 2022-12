Avatar La via dell'acqua, quando uscirà su Disney+? Ci sarà da aspettare a lungo

Mentre si è già iniziato a parlare della attuale durata di Avatar 3, gli abbonati al servizio di streaming on demand Disney Plus potrebbero essere curiosi di sapere quando Avatar: La via dell'acqua arriverà sulla piattaforma.

Ebbene, anche se recentemente abbiamo indovinato la data di uscita di Strange World su Disney Plus, i discorsi con il mega-blockbuster di James Cameron sono abbastanza diversi e le nostre abilità di preveggenza potrebbero ridimensionarsi notevolmente: un modo più fantasioso per mettere le mani avanti e anticiparvi che al momento non ci sono indicazioni certe sull'uscita di Avatar: La via dell'acqua su Disney Plus, che - a scanso di equivoci - non sono state ancora annunciate ufficialmente.

Sappiamo che nell'era post-COVID, le nuove uscite sono state generalmente collocate sui servizi di streaming circa 45-60 giorni dopo essere arrivate nei cinema, sebbene non siano mancate le eccezioni in un senso e nell'altro: ad esempio alcuni titoli Marvel Studios hanno impiegato fino a 70 giorni per raggiungere lo streaming, mentre il già citato Strange World arriverà sulla piattaforma dopo soli 30 giorni dall'uscita nelle sale. Tuttavia è improbabile che questi fattori influiscano sui piani di streaming di Avatar: La via dell'acqua, perché appunto non ci sono termini di paragone (una frase molto spesso utilizzata per le nuove uscite di James Cameron).

Forse il confronto più logico da fare è quello con Top Gun: Maverick, attualmente il maggiore successo del 2022: entrambi i titoli sono basati sull'importanza dell'esperienza cinematografica e della visione sul grande schermo, e come il kolossal con Tom Cruise anche il sequel di Avatar giocherà la sua run cinematografica sulla tenitura nel lungo periodo. In tal senso, Top Gun: Maverick è stato rilasciato il 27 maggio 2022 e arriverà in streaming il 22 dicembre 2022 su Paramount Plus. Sono quasi sette mesi: un'attesa incredibilmente lunga per gli standard di oggi, che rinvierebbe il debutto in streaming di Avatar: La via dell'acqua su Disney Plus a luglio 2023.

Da segnalare anche voci di corridoio (non confermate) che sussurrano che Avatar 2 uscirà in home-video 4K ad aprile 2023, ma come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.

Per il momento, comunque, non possiamo che consigliarvi di andare al cinema per vedere Avatar La via dell acqua sul grande schermo e possibilmente nel miglior 3D che avete a disposizione: una frase un po' abusata nell'ultimo paio di anni, ci rendiamo conto, ma che in questo caso assume un rinnovato valore.